СМИ: Сотрудника болгарского МВД задержали по подозрению в работе на РФ
В Болгарии задержали сотрудника МВД по подозрению в сотрудничестве с Россией. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
По данным телеканала, подозреваемую задержали прямо на рабочем месте в ходе специальной операции службы собственной безопасности МВД и прокуратуры.
В шпионаже в пользу России обвиняют женщину. Ее «российским агентом» СМИ называет дипломата из посольства РФ в Софии, которого объявили persona non grata.
Ранее в ФРГ в связях России заподозрили помощника депутата от партии «Альтернатива для Германии», российского политтехнолога украинского происхождения Владимира Сергиенко. Он якобы общался с российскими спецслужбами, а также неоднократно приезжал в Москву, чтобы лично обсудить возможности замедления поставок немецких танков ВСУ и поучаствовать в ток-шоу, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru