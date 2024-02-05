СМИ: Сотрудника болгарского МВД задержали по подозрению в работе на РФ

В Болгарии задержали сотрудника МВД по подозрению в сотрудничестве с Россией. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).

Суд в Риме приговорил обвиняемого в шпионаже в пользу РФ к 29 годам

По данным телеканала, подозреваемую задержали прямо на рабочем месте в ходе специальной операции службы собственной безопасности МВД и прокуратуры.

В шпионаже в пользу России обвиняют женщину. Ее «российским агентом» СМИ называет дипломата из посольства РФ в Софии, которого объявили persona non grata.

Ранее в ФРГ в связях России заподозрили помощника депутата от партии «Альтернатива для Германии», российского политтехнолога украинского происхождения Владимира Сергиенко. Он якобы общался с российскими спецслужбами, а также неоднократно приезжал в Москву, чтобы лично обсудить возможности замедления поставок немецких танков ВСУ и поучаствовать в ток-шоу, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БолгарияРоссияШпионаж

Горячие новости

Все новости

партнеры