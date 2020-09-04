В Белоруссии опубликовали запись переговоров Германии и Польши по делу Навального

Запись переговоров Германии и Польши по делу с предполагаемым отравлением Алексея Навального опубликована в Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, представитель Германии в разговоре отметил, что подтверждение отравления Навального необязательно, поскольку «на войне все методы хороши». Польская сторона заявила, что нужно «отбить Путину охоту сунуть нос в дела Белоруссии» и «утопить» президента РФ в проблемах.

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Президент Александр Лукашенко накануне заявил, что белорусская разведка осуществила радиоперехват разговора, который, по словам президент республики, ставит под сомнение обоснованность заявления канцлера Германии Ангелы Меркель про «отравление» российского оппозиционера.

В ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным Лукашенко пообещал передать эту запись Федеральной службе безопасности. Немецкое правительство в минувшую среду заявило об «отравлении» Навального веществом из разряда «Новичок», ссылаясь на выводы экспертов Бундесвера.

Сегодня журнал Spiegel сообщил, ссылаясь на свои источники, что следы отравляющего вещества якобы обнаружены в крови, моче и на коже Алексея Навального, а также на бутылке, которая была у него с собой в самолете.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БелоруссияАлексей Навальный
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