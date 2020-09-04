В Белоруссии опубликовали запись переговоров Германии и Польши по делу Навального

Запись переговоров Германии и Польши по делу с предполагаемым отравлением Алексея Навального опубликована в Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, представитель Германии в разговоре отметил, что подтверждение отравления Навального необязательно, поскольку «на войне все методы хороши». Польская сторона заявила, что нужно «отбить Путину охоту сунуть нос в дела Белоруссии» и «утопить» президента РФ в проблемах.