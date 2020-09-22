В Белом доме уклонились от ответа о возможных санкциях из-за инцидента с Навальным

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни уклонилась от прямого ответа на вопрос о возможных санкциях США в связи с инцидентом с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом сообщает ТАСС.

Навальный отреагировал на заявление Путина по поводу его отравления

Макинэни журналистом был задан соответствующий вопрос. Она заявила, что США осудили этот инцидент и заверила, что «никто не был жестче по отношению к России, чем эта страна». При этом ничего конкретного пресс-секретарь Трампа не сказала.

После ухудшения самочувствия 20 августа Навальный до сих пор находится на лечении в немецкой клинике. Он вышел из комы через 18 дней после случившегося. Результаты проб анализов оппозиционера показали, что он был отравлен химическим веществом типа "Новичок", утверждают в Германии.

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ФОТО: flickr/Matt Wade
ТЕГИ:Белый ДомСША
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