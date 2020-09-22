В Белом доме уклонились от ответа о возможных санкциях из-за инцидента с Навальным

Макинэни журналистом был задан соответствующий вопрос. Она заявила, что США осудили этот инцидент и заверила, что «никто не был жестче по отношению к России, чем эта страна». При этом ничего конкретного пресс-секретарь Трампа не сказала.

После ухудшения самочувствия 20 августа Навальный до сих пор находится на лечении в немецкой клинике. Он вышел из комы через 18 дней после случившегося. Результаты проб анализов оппозиционера показали, что он был отравлен химическим веществом типа "Новичок", утверждают в Германии.

