В Белом доме уклонились от ответа о возможных санкциях из-за инцидента с Навальным
Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни уклонилась от прямого ответа на вопрос о возможных санкциях США в связи с инцидентом с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом сообщает ТАСС.
Макинэни журналистом был задан соответствующий вопрос. Она заявила, что США осудили этот инцидент и заверила, что «никто не был жестче по отношению к России, чем эта страна». При этом ничего конкретного пресс-секретарь Трампа не сказала.
После ухудшения самочувствия 20 августа Навальный до сих пор находится на лечении в немецкой клинике. Он вышел из комы через 18 дней после случившегося. Результаты проб анализов оппозиционера показали, что он был отравлен химическим веществом типа "Новичок", утверждают в Германии.
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