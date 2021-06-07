В Белом доме рассказали об ожиданиях от поездки Байдена в Европу

На этой неделе глава Соединенных Штатов отправится в Европу. Для участия в саммитах НАТО и Евросоюза Байден посетит Великобританию и Бельгию, а 16 июня проведет переговоры в Женеве с президентом России Владимиром Путиным. Турне станет первой зарубежной поездкой Байдена на посту президента.

Как отметил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, встреча Путина с Байденом — не «поощрение», а «жизненно необходимая часть защиты американских интересов и ценностей». Советник подчеркнул, что главам государств предстоит проработать множество вопросов.

«Для президента Байдена важно лично встретиться с президентом Путиным, чтобы четко определить, где мы находимся, чтобы понять, где он находится, чтобы попытаться урегулировать разногласия и определить области, в которых мы можем работать в интересах Америки, чтобы добиться прогресса», — цитирует Салливана РИА Новости.

Советник американского лидера подчеркнул, что детали встречи еще прорабатываются. Ожидается, что после саммита Байден даст ряд поручений в сфере стратегической стабильности.

