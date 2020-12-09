В Белом доме пересмотрят санкции Минфина США
Избранный президент США Джозеф Байден назначил одним из членов своей администрации Адевале Адейемо. Он должен будет пересмотреть введенные Минфином США санкции во время правления президента Дональда Трампа. Об этом пишет BBC.
Отмечается, что за срок правления действующего президента США Минфин одобрил свыше 3,9 тысячи санкций против Ирана, Китая, Венесуэлы, Кубы, России и других стран.
Адейемо подчеркнул, что администрация президента продолжит фокусироваться на национальной безопасности и будет как и прежде вводить санкционные режимы «против недобросовестных игроков».
Издание Axios со ссылкой на членов Конгресса США пишет, что санкции президента от Демократической партии будут учитывать интересы международных альянсов, но в целом останутся неизменными.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru