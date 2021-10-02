В Белом доме назвали ужасающим число смертей от COVID в США

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала ужасающим число жителей США, которые умерли от последствий заражения коронавирусом, передает ТАСС.

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По данным Университета имени Хопкинса, число жертв инфекции в США приблизилось к 700 тыс.

Псаки подчеркнула, что с первых дней президентства Джо Байдена борьба с коронавирусом является для него приоритетом. ее словам, вакцинацию от коронавируса прошли около 78% жителей страны.

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ФОТО: flickr/Matt Wade
ТЕГИ:КоронавирусБелый Дом
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