В Белом доме назвали ужасающим число смертей от COVID в США

По данным Университета имени Хопкинса, число жертв инфекции в США приблизилось к 700 тыс.

Псаки подчеркнула, что с первых дней президентства Джо Байдена борьба с коронавирусом является для него приоритетом. ее словам, вакцинацию от коронавируса прошли около 78% жителей страны.

