В Белом доме назвали ужасающим число смертей от COVID в США
1 октября 202123:59
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала ужасающим число жителей США, которые умерли от последствий заражения коронавирусом, передает ТАСС.
По данным Университета имени Хопкинса, число жертв инфекции в США приблизилось к 700 тыс.
Псаки подчеркнула, что с первых дней президентства Джо Байдена борьба с коронавирусом является для него приоритетом. ее словам, вакцинацию от коронавируса прошли около 78% жителей страны.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru