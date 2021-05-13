В Армении заявили о провокации со стороны азербайджанских ВС

Азербайджанские ВС предприняли попытку продвинуть свои посты на юге Армении. В Ереване это сочли провокацией и потребовали занять исходные позиции. Об этом сообщается на сайте минобороны Армении.

ЕСПЧ рассмотрит взаимные жалобы Армении и Азербайджана о нарушении прав человека

В сообщении отмечается, что азербайджанские ВС под предлогом уточнения границ совершили очередную провокацию в отношении территории Армении на участках городов Варденис и Сисиан. В результате шагов ВС Армении продвижение было пресечено, азербайджанской стороне было предъявлено требование незамедлительно покинуть территорию и вернуться на исходные позиции.

Ранее сообщалось, что большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрит взаимные межгосударственные жалобы Армении и Азербайджана с обвинениями в нарушении прав человека.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: mil.am
ТЕГИ:ГраницаАзербайджанАрмения
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры