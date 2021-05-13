В Армении заявили о провокации со стороны азербайджанских ВС

В сообщении отмечается, что азербайджанские ВС под предлогом уточнения границ совершили очередную провокацию в отношении территории Армении на участках городов Варденис и Сисиан. В результате шагов ВС Армении продвижение было пресечено, азербайджанской стороне было предъявлено требование незамедлительно покинуть территорию и вернуться на исходные позиции.

Ранее сообщалось, что большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрит взаимные межгосударственные жалобы Армении и Азербайджана с обвинениями в нарушении прав человека.

