В Армении заявили о провокации со стороны азербайджанских ВС
Азербайджанские ВС предприняли попытку продвинуть свои посты на юге Армении. В Ереване это сочли провокацией и потребовали занять исходные позиции. Об этом сообщается на сайте минобороны Армении.
В сообщении отмечается, что азербайджанские ВС под предлогом уточнения границ совершили очередную провокацию в отношении территории Армении на участках городов Варденис и Сисиан. В результате шагов ВС Армении продвижение было пресечено, азербайджанской стороне было предъявлено требование незамедлительно покинуть территорию и вернуться на исходные позиции.
Ранее сообщалось, что большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрит взаимные межгосударственные жалобы Армении и Азербайджана с обвинениями в нарушении прав человека.
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