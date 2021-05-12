ЕСПЧ рассмотрит взаимные жалобы Армении и Азербайджана о нарушении прав человека

Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрит взаимные межгосударственные жалобы Армении и Азербайджана с обвинениями в нарушении прав человека. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Армения обратилась с жалобой в ЕСПЧ в сентябре, Азербайджан – в октябре 2020 года.

Заявления государств касаются вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, обострившегося в конце сентября прошлого года. Страны обвиняют друг друга в масштабных нарушениях Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в частности, в «беспорядочных нападениях» на граждан, частную и общественную собственность и инфраструктуру.

Кроме того, Армения и Азербайджан обвинили друг друга в казнях, «неподобающем обращении с военнослужащими и мирными гражданами и нанесении им увечий; захвате и длительном удержании военнопленных и насильственном перемещении гражданского населения в районах, затронутых боевыми действиями».

Отмечается, что стороны были проинформированы о передаче жалоб на рассмотрение Большой палатой и не высказали возражений.

