В Армении запретили агитацию против обороноспособности страны и Карабаха
Власти Армении объявили об ужесточении режима военного положения. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, согласно решению армянских властей, вводится запрет на агитацию против обороноспособности Армении и Карабаха. В частности, запрещаются передачи, выступления и публикации, где критикуется или обесценивается «деятельность, связанная с обеспечением правового режима военного положения и государственной безопасности». В тексте документа указано, что решение распространяется на лица из органов госуправления и местного самоуправления.
Отмечается, что за соблюдением этих требований будет следить полиция.
Военные действия на территории Нагорного Карабаха развернулись 27 сентября. Азербайджан сообщил об атаках ВС Армении на населённые пункты в зоне соприкосновения. Ереван заявил о наступлении в карабахском направлении, атаках с воздуха и ракетных обстрелах со стороны Азербайджана. Сообщается о жертвах и пострадавших с обеих стороны.
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