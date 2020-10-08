В Армении запретили агитацию против обороноспособности страны и Карабаха

Власти Армении объявили об ужесточении режима военного положения. Об этом сообщает РИА Новости.

Армения сообщила об ожесточенных боях на юге Карабаха

По данным агентства, согласно решению армянских властей, вводится запрет на агитацию против обороноспособности Армении и Карабаха. В частности, запрещаются передачи, выступления и публикации, где критикуется или обесценивается «деятельность, связанная с обеспечением правового режима военного положения и государственной безопасности». В тексте документа указано, что решение распространяется на лица из органов госуправления и местного самоуправления.

Отмечается, что за соблюдением этих требований будет следить полиция.

Военные действия на территории Нагорного Карабаха развернулись 27 сентября. Азербайджан сообщил об атаках ВС Армении на населённые пункты в зоне соприкосновения. Ереван заявил о наступлении в карабахском направлении, атаках с воздуха и ракетных обстрелах со стороны Азербайджана. Сообщается о жертвах и пострадавших с обеих стороны.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: mil.am
ТЕГИ:Нагорный КарабахАрмения
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры