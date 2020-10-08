В Армении запретили агитацию против обороноспособности страны и Карабаха

По данным агентства, согласно решению армянских властей, вводится запрет на агитацию против обороноспособности Армении и Карабаха. В частности, запрещаются передачи, выступления и публикации, где критикуется или обесценивается «деятельность, связанная с обеспечением правового режима военного положения и государственной безопасности». В тексте документа указано, что решение распространяется на лица из органов госуправления и местного самоуправления.

Отмечается, что за соблюдением этих требований будет следить полиция.

Военные действия на территории Нагорного Карабаха развернулись 27 сентября. Азербайджан сообщил об атаках ВС Армении на населённые пункты в зоне соприкосновения. Ереван заявил о наступлении в карабахском направлении, атаках с воздуха и ракетных обстрелах со стороны Азербайджана. Сообщается о жертвах и пострадавших с обеих стороны.

