Армения сообщила об ожесточенных боях на юге Карабаха

Министерство обороны Армении сообщает об ожесточенных боях на южном направлении линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Как проинформировал официальный представитель оборонного ведомства, в течение четверга вооружённые силы Азербайджана пытались продвинуться по разным направлениям.

В Ереване утверждают, что сумели отбить все атаки. К этому часу наиболее интенсивные боестолкновения происходят в районе границы с Ираном. В минобороны Армении также сообщили подробности обстрел с азербайджанской стороны населенных пунктов Нагорного Карабаха.

В частности, Степанакерт, Шуша, и Мартуни подверглись ударам с применением реактивных систем залпового огня «Смерч», турецких Kasirga, «Полонез», LAR-160 израильского производства. Азербайджанская сторона также использовала оперативно-тактический комплекс LORA.

В свою очередь в министерстве обороны Азербайджана ранее заявили, что «контрнаступательная операция» развивается успешно.

