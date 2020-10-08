Армения сообщила об ожесточенных боях на юге Карабаха
Министерство обороны Армении сообщает об ожесточенных боях на южном направлении линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Как проинформировал официальный представитель оборонного ведомства, в течение четверга вооружённые силы Азербайджана пытались продвинуться по разным направлениям.
В Ереване утверждают, что сумели отбить все атаки. К этому часу наиболее интенсивные боестолкновения происходят в районе границы с Ираном. В минобороны Армении также сообщили подробности обстрел с азербайджанской стороны населенных пунктов Нагорного Карабаха.
В частности, Степанакерт, Шуша, и Мартуни подверглись ударам с применением реактивных систем залпового огня «Смерч», турецких Kasirga, «Полонез», LAR-160 израильского производства. Азербайджанская сторона также использовала оперативно-тактический комплекс LORA.
В свою очередь в министерстве обороны Азербайджана ранее заявили, что «контрнаступательная операция» развивается успешно.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+11 493 / сут.
Умерли
22 056+191 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+7 054 / сут.
- Курс евро опустился ниже 91 рубля
- В МИД рассказали о состоянии раненых российских журналистов в Карабахе
- Американский прибор не обнаружил место утечки в российском модуле на МКС
- Гимназиста вытолкнули с четвёртого этажа школы в Петербурге
- Вашингтон отреагировал на успешный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru