Алиев рассказал об условии прекращения огня в Карабахе

«Да, мы готовы. Я неоднократно об этом говорил. Мы готовы сегодня согласовать прекращение огня. Но в то же время Армения, ее премьер должны заявить, что привержены принципам, выработанным совместно США, Россией и Францией», — сказал Алиев

По словам Алиева, Азербайджан нацелен на переговоры, однако, армянская сторона считает, что конфликт невозможно решить дипломатическим путем.

«Военный фактор приводит к большому ущербу и жертвам. Поэтому чем быстрее мы начнем субстантивные переговоры, тем быстрее будет найден путь урегулирования конфликта. Решение конфликта основано на территориальной целостности Азербайджана», — отметил Алиев.

Ранее, в субботу, премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с заявлением о невозможности решения карабахского конфликта дипломатическими средствами. Он высказал готовность «снизить планку» требований со стороны Еревана, считает, что на аналогичный шаг должен сделать и Баку.

Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в атаках на линии соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика сообщила об обстрелах мирных населённых пунктов. Позже на переговорах в Москве Ереван и Баку договорились о перемирии с 10 октября, однако военные действия на спорной территории продолжаются. Азербайджан сообщает о взятии ряда населённых пунктов под свой контроль.

