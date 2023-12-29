СМИ: Президент Аргентины официально отказался от БРИКС
Президент Аргентины Хавьер Милей направил российскому лидеру Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину официальные письма, в которых отклонил приглашение стать участником БРИКС.
Как сообщает новостной портал Infobae, аналогичные письма аргентинский лидер направил президента Бразилии и ЮАР Луле да Силве и Сирилу Рамафосе, а также премьер-министру Индии Нарендре Моди.
«Хавьер Милей... несколько дней назад направил официальные письма... в которых объявил о выходе Аргентины из многостороннего форума БРИКС», - утверждает Infobae.
Ранее официальный представитель пакистанского МИД Мумтаз Захра Балоч заявила, что Пакистан подал официальную заявку на вступление в БРИКС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru