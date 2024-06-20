Южная Корея введет еще 243 экспортных ограничения против России

Южная Корея намерена ужесточить экспортные ограничения против России в ответ на подписание Москвой договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Северной Кореей. Об этом сообщает агентство Ренхап со ссылкой на заявление офиса президента Южной Кореи.

По словам директора Управления национальной безопасности в администрации президента Южной Кореи Чан Хо Чжина, страна намерена добавить еще 243 позиции, увеличив общее количество санкций до 1402.

Южная Корея ввела санкции против двух названных российскими судов

Он также добавил, что также планируется ввести дополнительные санкции против четырёх судов, предположительно принадлежащих России, а также против пяти компаний и восьми физических лиц, отмечает РЕН ТВ.

По итогам переговоров в Пхеньяне Россия и Северная Корея заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Четвертая статья документа предусматривает немедленную военную и иную помощь в случае нападения на одну из сторон, ссылаясь на право на самооборону, закрепленное в статье 51 Устава ООН, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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