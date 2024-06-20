Южная Корея введет еще 243 экспортных ограничения против России

Южная Корея намерена ужесточить экспортные ограничения против России в ответ на подписание Москвой договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Северной Кореей. Об этом сообщает агентство Ренхап со ссылкой на заявление офиса президента Южной Кореи.

По словам директора Управления национальной безопасности в администрации президента Южной Кореи Чан Хо Чжина, страна намерена добавить еще 243 позиции, увеличив общее количество санкций до 1402.