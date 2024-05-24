Южная Корея ввела санкции против двух названных российскими судов
Южная Корея ввела ограничения в отношении судов MAIA-1 и MARIA, названных российскими. Об этом сообщает Yonhap, ссылаясь на заявление МИД республики.
Отмечается, что Сеул в пятницу ввел санкции против семи северокорейских и двух российских судов «за участие в незаконной торговле оружием и топливом и другую деятельность в нарушение санкций ООН».
Судам, которых коснулись ограничения, запретили заходить в южнокорейские порты без специального разрешения от портовых властей страны.
В апреле Южная Корея ввела санкции против двух граждан и двух юрлиц из России, а также двух судов из-за якобы сотрудничества с Северной Кореей, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru