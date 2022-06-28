Южная Корея начала учения на фоне угроз ядерного испытания КНДР

Южная Корея в понедельник начала учения, направленные поддержку боевого потенциала в чрезвычайных ситуациях, на фоне развивающихся северокорейских угроз безопасности. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на военных страны.

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Пятидневная подготовка пройдет с участие армии, военно-воздушных сил и флота. Как отмечают военные, Сеул стремится повысить свою военную готовность на фоне растущей обеспокоенности по поводу возможности проведения Пхеньяном ядерного испытания.

Отмечается, что учения проходят вдоль западного побережья страны.



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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерные ИспытанияКНДР
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