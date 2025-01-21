Ушаков: Путина пригласили в Китай, а Си Цзиньпина - на День Победы в Москву

По его словам, указанные мероприятия пройдут 3 сентября в Пекине.

Он отметил, что российская сторона, в свою очередь, пригласила китайского лидера Си Цзиньпина на День Победы.

«На праздничные мероприятия в Москве 9 мая мы пригласили многих глав государств. И, конечно, пригласили председателя КНР», - заключил Ушаков.

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что для участия в Параде Победы 9 мая 2025 года в Москве были приглашены военные из 19 дружественных стран, сообщает RT.

