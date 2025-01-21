Ушаков: Путина пригласили в Китай, а Си Цзиньпина - на День Победы в Москву
Президента РФ Владимира Путина пригласили в Китай на мероприятия, которые будут посвящены 80-летию победы над Японией и окончанию Второй Мировой войны. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
По его словам, указанные мероприятия пройдут 3 сентября в Пекине.
Он отметил, что российская сторона, в свою очередь, пригласила китайского лидера Си Цзиньпина на День Победы.
«На праздничные мероприятия в Москве 9 мая мы пригласили многих глав государств. И, конечно, пригласили председателя КНР», - заключил Ушаков.
Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что для участия в Параде Победы 9 мая 2025 года в Москве были приглашены военные из 19 дружественных стран, сообщает RT.
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