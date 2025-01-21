Си Цзиньпин и Путин поговорили по видеосвязи

Лидер КНР Си Цзиньпин провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило китайское Центральное телевидение.

Политики побеседовали по видеосвязи. Отмечается, что во время переговоров Си Цзиньпин находился в Доме народных собраний в Пекине.

По данным СМИ, беседа лидеров двух стран в формате видеоконференции продолжается.

На минувшей неделе Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, напоминает «Свободная пресса».

