Си Цзиньпин и Путин поговорили по видеосвязи
21 января 202512:22
Лидер КНР Си Цзиньпин провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило китайское Центральное телевидение.
Политики побеседовали по видеосвязи. Отмечается, что во время переговоров Си Цзиньпин находился в Доме народных собраний в Пекине.
По данным СМИ, беседа лидеров двух стран в формате видеоконференции продолжается.
На минувшей неделе Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru