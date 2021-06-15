Ушаков: любые договоренности Путина и Байдена будут позитивным шагом

В Кремле не ожидают прорывов в отношениях с США после встречи президентов Джо Байдена и Владимира Путина 16 июня в Женеве. Об этом в ходе брифинга сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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По его словам, Москва смотрит на предстоящий саммит с «практическим оптимизмом», так как любые достигнутые договоренности пойдут на пользу. Ушаков при этом отметил, что для американцев характерно, что многие договоренности, которые достигаются при предыдущей администрации, просто не выполняются, передает РИА Новости. Помощник президента напомнил в частности о договоренностях, которые были достигнуты с предыдущим президентом Америки Дональдом Трампом в ходе их первой с Путиным встрече в Хельсинки.

Ушаков отметил также, что встреча Путина и Байдена проходит в «тяжелейших условиях, которые сложились в двусторонних отношениях». По его словам «пора начать разгребать эти завалы» и налаживать отношения, которые сейчас находятся в «тупике».

Встреча президентов США и РФ состоится 16 июня в Швейцарии. В преддверии саммита Байден заявил, что его слова о «Путине-убийце» никак не повлияют на предстоящую встречу, передает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости// Илья Питалев
ТЕГИ:Джо БайденВладимир ПутинЮрий Ушаков
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