Умер бывший глава администрации Ельцина Сергей Филатов

Умер бывший глава администрации экс-президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов, пишет «Петербургский дневник».

Отмечается, что он скончался накануне, в пятницу, 25 августа.

«Бывший руководитель администрации президента России, президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов ушёл из жизни 25 августа», — говорится в публикации.

Ранее на 61-м году ушел из жизни сенатор от Тульской области Игорь Панченко, сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат Совета Федерации.

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ФОТО: РИА Новости
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