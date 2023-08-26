Умер бывший глава администрации Ельцина Сергей Филатов
26 августа 202311:49
Умер бывший глава администрации экс-президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов, пишет «Петербургский дневник».
Отмечается, что он скончался накануне, в пятницу, 25 августа.
«Бывший руководитель администрации президента России, президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов ушёл из жизни 25 августа», — говорится в публикации.
Ранее на 61-м году ушел из жизни сенатор от Тульской области Игорь Панченко, сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат Совета Федерации.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru