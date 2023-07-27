На 61-м году жизни скончался сенатор от Тульской области Игорь Панченко
На 61-м году ушел из жизни сенатор от Тульской области Игорь Панченко, сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат Совета Федерации.
Он входил в состав комитета по экономической политике. В 2004 году был избран депутатом Тульской областной думы. В сентябре 2019 года был наделен полномочиями сенатора от законодательного органа государственной власти Тульской области.
Церемония прощания с сенатором состоится 28 июля в Свято-Никольском храме в Алексине, пишут тульские СМИ.
Уточняется, что причиной смерти стала продолжительная болезнь.
Ранее стало известно, что на 74-м году жизни скончался экс-глава Удмуртии Александр Соловьев. Соловьев ушел из жизни после продолжительной болезни. Он возглавлял регион в 2014-2017 годах. Министерство здравоохранения Удмуртии выразило глубокие соболезнования родным и близким Соловьева, передает «Радиоточка НСН».
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