На 61-м году жизни скончался сенатор от Тульской области Игорь Панченко

На 61-м году ушел из жизни сенатор от Тульской области Игорь Панченко, сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат Совета Федерации.

Он входил в состав комитета по экономической политике. В 2004 году был избран депутатом Тульской областной думы. В сентябре 2019 года был наделен полномочиями сенатора от законодательного органа государственной власти Тульской области.

Церемония прощания с сенатором состоится 28 июля в Свято-Никольском храме в Алексине, пишут тульские СМИ.

Уточняется, что причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Ранее стало известно, что на 74-м году жизни скончался экс-глава Удмуртии Александр Соловьев. Соловьев ушел из жизни после продолжительной болезни. Он возглавлял регион в 2014-2017 годах. Министерство здравоохранения Удмуртии выразило глубокие соболезнования родным и близким Соловьева, передает «Радиоточка НСН».

