Украинский политолог рассказал, почему Зеленскому придется «бить челом» перед Путиным
Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и «бить челом», договариваясь о прямых поставках газа из-за дефицита топлива в стране. Об этом заявил политолог Дмитрий Корнейчук в эфире телеканала «Наш».
По словам эксперта, Зеленский начал «готовить общественное мнение» к грядущей встрече с Путиным еще летом, предвидев сложности с запасами газа.
«Когда у нас физически не будет хватать газа, потому что мы его берем из транзитной трубы, встанет вопрос: надо ехать, бить челом и договариваться», — подчеркнул Корнейчук.
Политолог считает, что транзит топлива через Украину якобы сократится после запуска газопровода «Северный поток-2», отмечает телеканал «360».
Кроме того, Корнейчук поделился мнением, что встреча Зеленского и Путина может состояться только по желанию российского президента. Ранее Кремль заявлял, что встреча глав государств возможна, если Киев определится с темами для переговоров, напоминает РИА ФАН.
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