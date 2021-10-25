Украинский политолог рассказал, почему Зеленскому придется «бить челом» перед Путиным

По словам эксперта, Зеленский начал «готовить общественное мнение» к грядущей встрече с Путиным еще летом, предвидев сложности с запасами газа.

«Когда у нас физически не будет хватать газа, потому что мы его берем из транзитной трубы, встанет вопрос: надо ехать, бить челом и договариваться», — подчеркнул Корнейчук.

Политолог считает, что транзит топлива через Украину якобы сократится после запуска газопровода «Северный поток-2», отмечает телеканал «360».

Кроме того, Корнейчук поделился мнением, что встреча Зеленского и Путина может состояться только по желанию российского президента. Ранее Кремль заявлял, что встреча глав государств возможна, если Киев определится с темами для переговоров, напоминает РИА ФАН.

