Лавров назвал фантазиями заявления Киева о возможности встречи Зеленского и Путина

Заявления президента Украины Владимира Зеленского и его окружения о возможности встречи с российским лидером Владимиром Путиным отражают фантазии руководства страны, которые не поддаются серьезным комментариям. С таким заявление выступил глава МИД России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

«Если реагировать на все публичные заявления, которые звучат из Киева и по поводу возможных контактов на том или ином уровне, и по поводу вообще всего, что происходит в Донбассе и вокруг Украины, то не хватит даже выдумки, чтобы все это каким-то образом охватить. Они фантазируют повсеместно и ежедневно», - заявил министр иностранных дел России.