Лавров назвал фантазиями заявления Киева о возможности встречи Зеленского и Путина
Заявления президента Украины Владимира Зеленского и его окружения о возможности встречи с российским лидером Владимиром Путиным отражают фантазии руководства страны, которые не поддаются серьезным комментариям. С таким заявление выступил глава МИД России Сергей Лавров, пишет ТАСС.
«Если реагировать на все публичные заявления, которые звучат из Киева и по поводу возможных контактов на том или ином уровне, и по поводу вообще всего, что происходит в Донбассе и вокруг Украины, то не хватит даже выдумки, чтобы все это каким-то образом охватить. Они фантазируют повсеместно и ежедневно», - заявил министр иностранных дел России.
Напомним, Владимир Зеленский в очередной раз заявил о готовности к встрече с российским лидером Владимиром Путиным в любом формате. Об этом он рассказал в эфире телеканала ICTV. Помимо этого, президент Украины сообщил о шансах на встречу «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция). Он подчеркнул, что Киев готов к ней.
В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на прошлой неделе сообщил, что перспектива контактов Москвы и Киева на высшем уровне пока не просматривается.
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