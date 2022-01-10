Украинский оппозиционер Медведчук оставлен под домашним арестом

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук оставлен под домашним арестом ещё на два месяца. Такое решение принял Печерский районный суд Киева на заседании по делу о поставках угля из Донбасса. Как сообщил в своем Telegram-канале депутат от оппозиционного блока Ренат Кузьмин, судья продлил Медведчуку домашний арест на два месяца и теперь общий срок составляет десять месяцев.

«При том, что по закону максимальный срок домашнего ареста не может превышать шесть месяцев», - написал Кузьмин.