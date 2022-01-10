Украинский оппозиционер Медведчук оставлен под домашним арестом

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук оставлен под домашним арестом ещё на два месяца. Такое решение принял Печерский районный суд Киева на заседании по делу о поставках угля из Донбасса. Как сообщил в своем Telegram-канале депутат от оппозиционного блока Ренат Кузьмин, судья продлил Медведчуку домашний арест на два месяца и теперь общий срок составляет десять месяцев.

«При том, что по закону максимальный срок домашнего ареста не может превышать шесть месяцев», - написал Кузьмин.

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Украинское правосудие подозревает Виктора Медведчука в содействии терроризму и государственной измене. По версии следствия, в 2014 году руководитель «Опозиционной платформы – За жизнь», вступив в сговор с высшим руководством Украины, организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

Также Медведчук проходит ещё по одному уголовному делу. Его и его коллегу по политической партии Тараса Козака подозревают в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. По этому делу ранее суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест, но затем изменил меру пресечения на обязательства по первому требованию являться в суд и не покидать территорию Украины. Оппозиционный лидер все подозрения в свой адрес отвергает и заявляет о политическом подтексте заведённых на него дел.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосизменаСбу Украины
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