Украинская община пригласила западных политиков в Крым

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина пригласила дипломатов США и ЕС на полуостров. По ее словам, они должны убедиться в прозрачности выборного процесса в республике, сообщает РИА Новости.

С таким предложением Гридчина выступила в ответ на заявление посольства США на Украине о непризнании выборов, которые прошли в Крыму.

Глава общины отметила, что дипломатам для этого стоило прислать своих наблюдателей, передает RT.

8 сентября в России прошли выборы в органы власти разных уровней. На выборах в парламент Крыма «Единая Россия» получила более 54,7% голосов. На втором месте ЛДПР с 17%, на третьем КПРФ — 8,2%, сообщает КИА.

Экс-советник управления президента России по внутренней политике, политолог Олег Матвейчев в эфире НСН объяснил успех прошедших выборов для правящей партии.

