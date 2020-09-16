Украина потребовала разъяснений Кремля о встрече в «нормандском формате»
Украина потребовала от РФ разъяснений после слов замминистра МИД России Андрея Руденко о том, что встреча в "нормандском формате", о которой ранее сообщал президент Украины Владимир Зеленский, не была запланирована. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее во вторник 15 сентября Владимир Зеленский сообщил, что главы стран, участвующие в саммитах в "нормандском формате" (ФРГ, РФ, Украина и Франция), планируют провести встречу. Однако затем Андрей Руденко заявил, что это "неправда". По данным агентства, 11 сентября в Берлине прошла встреча, на которой заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что для проведения нового саммита на данный момент нет оснований.
МИД Украины в свою очередь выступил с официальным заявлением по данному инциденту. В ведомстве отметили, что украинский лидер имел в виду не точную дату встречи, а "принципиальную готовность" всех участников провести саммит.
Украинская сторона заявила, что высказывание Руденко может являться сигналом к тому, что российская сторона недостаточно заинтересована в урегулировании конфликта. Комментарий российского политика назвали "недостаточно дипломатическим".
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