Украина подала новый иск против России в ЕСПЧ
Украина направила в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) новый иск против России. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление страсбургского суда.
Документ зарегистрирован в ЕСПЧ 19 февраля. В нем идет речь о том, что Москва виновна в «политических убийствах оппонентов». При этом в заявлении не содержится конкретных обвинений, отмечает RT.
Новое заявление Киева против Москвы стало девятым по счету.
В январе стало известно, что ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Украины на Россию из-за вхождения Крыма в состав РФ. В Минюсте России отметили, что ряд украинских обвинений признан недоказанным.
Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина считает Крым "временно оккупированной территорией". По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма решен в соответствии с нормами международного права и "закрыт окончательно".
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