В Британии подготовили законопроект, позволяющий игнорировать решения ЕСПЧ
Великобритания планирует отказаться от части правил Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), соответствующий законопроект представит вице-премьер, министр юстиции страны Доминик Рааб. Об этом сообщает SkyNews.
«Британские суды не всегда должны следовать за Европейским судом по правам человека. Вместо этого в законодательстве говорится, что Верховный суд в Лондоне является высшим органом, принимающим решения по вопросам прав человека», — приводятся в материале слова Рааба.
В случае принятия закона Верховный суд станет высшей инстанцией по вопросам прав человека в Британии, пишет RT.
Кроме того, законопроект предусматривает упрощение процедуры высылки уголовных преступников из Соединенного Королевства, отмечает Ura.ru.
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