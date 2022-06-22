В Британии подготовили законопроект, позволяющий игнорировать решения ЕСПЧ

«Британские суды не всегда должны следовать за Европейским судом по правам человека. Вместо этого в законодательстве говорится, что Верховный суд в Лондоне является высшим органом, принимающим решения по вопросам прав человека», — приводятся в материале слова Рааба.

В случае принятия закона Верховный суд станет высшей инстанцией по вопросам прав человека в Британии, пишет RT.

Кроме того, законопроект предусматривает упрощение процедуры высылки уголовных преступников из Соединенного Королевства, отмечает Ura.ru.

