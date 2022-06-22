В Британии подготовили законопроект, позволяющий игнорировать решения ЕСПЧ

Великобритания планирует отказаться от части правил Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), соответствующий законопроект представит вице-премьер, министр юстиции страны Доминик Рааб. Об этом сообщает SkyNews.

В РФ прекратят исполнять постановления ЕСПЧ

«Британские суды не всегда должны следовать за Европейским судом по правам человека. Вместо этого в законодательстве говорится, что Верховный суд в Лондоне является высшим органом, принимающим решения по вопросам прав человека», — приводятся в материале слова Рааба.

В случае принятия закона Верховный суд станет высшей инстанцией по вопросам прав человека в Британии, пишет RT.

Кроме того, законопроект предусматривает упрощение процедуры высылки уголовных преступников из Соединенного Королевства, отмечает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Заседание ЕСПЧ. Фото с сайта politpuzzle.ru
ТЕГИ:Права ЧеловекаЕСПЧВеликобритания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры