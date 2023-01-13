Украина извинилась перед Филиппинами за нарушение дипломатической практики
Украинский дипломат в эфире филиппинского телевидения извинился за то, что Киев публично заявил о том, что Филиппины не отвечают на просьбы провести телефонный разговор между президентами двух стран, передает телеканал ABS-CBN.
Киев хотел связаться с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом, чтобы организовать телефонный разговор между ним и Владимиром Зеленским, с июня не было получено никакого ответа. Об этом ранее сообщил временный поверенный в делах посольства Украины в республике Денис Михайлюк.
«Я извиняюсь за какое-либо недопонимание, которое могло быть вызвано не очень корректными или может не понятыми высказываниями», - сказал он.
Он подчеркнул, что Украина высоко ценит между двумя государствами и надеется на поддержку ее «мирного плана».
Ранее президент Филиппин заявлял, что стране нет необходимости вмешиваться в конфликт между Россией и Украиной, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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