Украина и Иран станут темами переговоров Байдена и Путина

Ситуация на Украине станет одной из главных тем переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на помощника президента Юрия Ушакова.

По словам Ушакова, главы государств могут затронуть темы Ливии, Сирии и Ирана. Двусторонние отношения стран, состояние которых пока остаются неудовлетворительными, также станут предметом обсуждения.

Путин и Байден готовы провести переговоры 7 декабря

Помощник президента отметил, что Путин и Байден скорее всего обсудят реализацию Женевских соглашений, которые лидеры подписали на прошлой встрече. Кроме того, президенты не обойдут вопросы экологии и пандемии коронавируса.

Ушаков подчеркнул, что сейчас главное, чтобы американская сторона понимала важность и острую необходимость этой встречи.

Ранее в Кремле заявили, что точная дата переговоров пока не согласована. В списке рассматриваемых вариантов есть дата 7 декабря.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинДжо Байден
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры