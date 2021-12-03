Украина и Иран станут темами переговоров Байдена и Путина

Ситуация на Украине станет одной из главных тем переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на помощника президента Юрия Ушакова.

По словам Ушакова, главы государств могут затронуть темы Ливии, Сирии и Ирана. Двусторонние отношения стран, состояние которых пока остаются неудовлетворительными, также станут предметом обсуждения.