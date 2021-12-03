Украина и Иран станут темами переговоров Байдена и Путина
Ситуация на Украине станет одной из главных тем переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на помощника президента Юрия Ушакова.
По словам Ушакова, главы государств могут затронуть темы Ливии, Сирии и Ирана. Двусторонние отношения стран, состояние которых пока остаются неудовлетворительными, также станут предметом обсуждения.
Помощник президента отметил, что Путин и Байден скорее всего обсудят реализацию Женевских соглашений, которые лидеры подписали на прошлой встрече. Кроме того, президенты не обойдут вопросы экологии и пандемии коронавируса.
Ушаков подчеркнул, что сейчас главное, чтобы американская сторона понимала важность и острую необходимость этой встречи.
Ранее в Кремле заявили, что точная дата переговоров пока не согласована. В списке рассматриваемых вариантов есть дата 7 декабря.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,7 млн+32 930 / сут.
Умерли
32 930+-244 710 / сут.
Выздоровели
8,4 млн+36 514 / сут.
- Украина и Иран станут темами переговоров Байдена и Путина
- Мишустин прибыл в ОАЭ на «Экспо-2020»
- Путин поручил кабмину разработать план по борьбе со штаммом COVID-19 «омикрон»
- Минтруда предложило назначать пенсионные выплаты онлайн
- Прилетевшие в Россию из ЮАР пассажиры сдали положительный ПЦР-тест на COVID-19
- Памфилова призвала не спешить с переходом на электронное голосование
- Facebook, Google и TikTok оштрафовали в России на 111,6 млн рублей
- «Нафтогаз» выплатит Нацкомиссии Украины $ 42 тысячи штрафа
- Голикова заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в четырех регионах
- Умерла бабушка Ивана Урганта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru