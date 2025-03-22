Уиткофф заявил, что у России нет планов атаки на Европу

Россия не планирует атаковать европейские страны, считает спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Отвечая на соответствующий вопрос, политик указал, что «сто процентов» не видит желания России атаковать Европу.

«Зачем им этого хотеть», - отметил Уиткофф.

Ранее спецпосланник рассказал, что РФ и США работают над мораторием на удары по военным и гражданским судам в Черном море.

