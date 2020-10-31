У Медведева есть три месяца, чтобы успеть стать сенатором пожизненно

Законопроект о порядке формирования Совета Федерации РФ, внесенный в Госдуму Владимиром Путиным, содержит оговорку в отношении бывших президентов, которые могут претендовать на пожизненное сенаторство, пояснил председатель комитета СФ РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Путин предложил пожизненное сенаторство экс-президентам

«Президент, прекративший исполнение своих полномочий до дня вступления в силу настоящего закона, вправе направить в Совет Федерации заявление (на пожизненное сенаторское кресло)... в течение 3 месяцев со дня вступления в силу настоящего закона», - цитирует РИА Новости сенатора.

Напомним, кроме действующего российского лидера Владимира Путина на пожизненный срок полномочий сенатора в настоящее время может претендовать Дмитрий Медведев, который был президентом с 7 мая 2008 по 7 мая 2012 года.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:ЗаконопроектСовет ФедерацииСовет Федерации РФПрезидент РФДмитрий Медведев
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