У Медведева есть три месяца, чтобы успеть стать сенатором пожизненно
Законопроект о порядке формирования Совета Федерации РФ, внесенный в Госдуму Владимиром Путиным, содержит оговорку в отношении бывших президентов, которые могут претендовать на пожизненное сенаторство, пояснил председатель комитета СФ РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.
«Президент, прекративший исполнение своих полномочий до дня вступления в силу настоящего закона, вправе направить в Совет Федерации заявление (на пожизненное сенаторское кресло)... в течение 3 месяцев со дня вступления в силу настоящего закона», - цитирует РИА Новости сенатора.
Напомним, кроме действующего российского лидера Владимира Путина на пожизненный срок полномочий сенатора в настоящее время может претендовать Дмитрий Медведев, который был президентом с 7 мая 2008 по 7 мая 2012 года.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,6 млн+18 140 / сут.
Умерли
27 990+334 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+14 854 / сут.
- Гидрометцентр пообещал россиянам теплую зиму
- Во французском Лионе началась стрельба около греческой церкви
- Минобороны Азербайджана: Бои в Карабахе идут по трем направлениям
- У Медведева есть три месяца, чтобы успеть стать сенатором пожизненно
- Путин предложил пожизненное сенаторство экс-президентам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru