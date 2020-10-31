У Медведева есть три месяца, чтобы успеть стать сенатором пожизненно

«Президент, прекративший исполнение своих полномочий до дня вступления в силу настоящего закона, вправе направить в Совет Федерации заявление (на пожизненное сенаторское кресло)... в течение 3 месяцев со дня вступления в силу настоящего закона», - цитирует РИА Новости сенатора.



Напомним, кроме действующего российского лидера Владимира Путина на пожизненный срок полномочий сенатора в настоящее время может претендовать Дмитрий Медведев, который был президентом с 7 мая 2008 по 7 мая 2012 года.