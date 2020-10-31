Путин предложил пожизненное сенаторство экс-президентам
Российский лидер Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о о порядке формирования Совета Федерации, который увеличивает перечень оснований для досрочного прекращения полномочий сенаторов и депутатов и вводит порядок получения статуса пожизненного сенатора для бывших президентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора Андрея Клишаса.
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству пояснил, что новый закон о Совфеде отменяет для федеральных госслужащих с чином советника 1 класса и сотрудников Росгвардии ценз оседлости.
Теперь имеющие судимость за преступления средней тяжести не смогут стать сенаторами в течение 5 лет.
Кроме того, законопроект о формировании Совфеда предусматривает порядок получения пожизненного статуса сенатора экс-президентами РФ. Для этого бывшему главе России необходимо подать соответствующее заявление в течение 3 месяцев со дня прекращения полномочий.
Всего президент имеет право назначить 30 сенаторов, семерых из них - пожизненно.
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