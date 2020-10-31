Путин предложил пожизненное сенаторство экс-президентам

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству пояснил, что новый закон о Совфеде отменяет для федеральных госслужащих с чином советника 1 класса и сотрудников Росгвардии ценз оседлости.

Теперь имеющие судимость за преступления средней тяжести не смогут стать сенаторами в течение 5 лет.

Кроме того, законопроект о формировании Совфеда предусматривает порядок получения пожизненного статуса сенатора экс-президентами РФ. Для этого бывшему главе России необходимо подать соответствующее заявление в течение 3 месяцев со дня прекращения полномочий.

Всего президент имеет право назначить 30 сенаторов, семерых из них - пожизненно.

