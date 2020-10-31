Путин предложил пожизненное сенаторство экс-президентам

Российский лидер Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о о порядке формирования Совета Федерации, который увеличивает перечень оснований для досрочного прекращения полномочий сенаторов и депутатов и вводит порядок получения статуса пожизненного сенатора для бывших президентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора Андрея Клишаса.

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Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству пояснил, что новый закон о Совфеде отменяет для федеральных госслужащих с чином советника 1 класса и сотрудников Росгвардии ценз оседлости.

Теперь имеющие судимость за преступления средней тяжести не смогут стать сенаторами в течение 5 лет.

Кроме того, законопроект о формировании Совфеда предусматривает порядок получения пожизненного статуса сенатора экс-президентами РФ. Для этого бывшему главе России необходимо подать соответствующее заявление в течение 3 месяцев со дня прекращения полномочий.

Всего президент имеет право назначить 30 сенаторов, семерых из них - пожизненно.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Совет Федерации РФВладимир Путин
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