У колонии, где сидит Навальный, задержали корреспондента CNN

У колонии во Владимирской области, где сидит оппозиционер Алексей Навальный, задержан корреспондент CNN. По словам сотрудников полиции, у журналиста не было с собой удостоверения, сообщает РИА Новости.

Речь идет об американце Мэттью Чансе. Также полицейские отвели в автозак оператора CNN. У обоих не было пресс-карт и жилетов с надписью «Пресса».

Также возле исправительной колонии №2 «Покров» были задержаны еще несколько человек, среди которых ведущий YouTube-канала «Штаб Навального» Дмитрий Низовцев и глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева. Минюст включил организацию «Альянс врачей» в реестр некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции иностранного агента.

Ранее политолог Аббас Галлямов в эфире НСН высказал мнение, что с точки зрения политического процесса по влиянию на ситуацию в стране Навальный идет сразу за Путиным, Кремлем и силовиками.

