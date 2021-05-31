У экс-мэра Владивостока прошли обыски
Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк стал фигурантом уголовного дела, сообщает «Коммерсант».
У главы города утром 31 мая прошли обыски. Гуменюк проходит свидетелем по делу о злоупотреблениях на городских кладбищах. Экс-мэр пока не задержан.
В мае Гуменюк объявил об отставке после того, как губернатор Приморского края Олег Кожемяко пожаловался на него вице-премьеру, полпреду президента на Дальнем Востоке Юрию Трутневу. Вице-премьер советовал градоначальнику подать в отставку, назвав его работу неудовлетворительной.
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