У экс-мэра Владивостока прошли обыски

Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк стал фигурантом уголовного дела, сообщает «Коммерсант».

Хотя бы не в тюрьму. Отставку мэра Владивостока организовал губернатор

У главы города утром 31 мая прошли обыски. Гуменюк проходит свидетелем по делу о злоупотреблениях на городских кладбищах. Экс-мэр пока не задержан.

В мае Гуменюк объявил об отставке после того, как губернатор Приморского края Олег Кожемяко пожаловался на него вице-премьеру, полпреду президента на Дальнем Востоке Юрию Трутневу. Вице-премьер советовал градоначальнику подать в отставку, назвав его работу неудовлетворительной.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбыскиМэрВладивосток
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