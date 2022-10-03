Турецкий экономист призвал власти страны не поддаваться санкционным угрозам США

Турция не может оставить банковскую систему страны «перед лицом США» после отказа от платежной системы «Мир». Об этом 3 октября сообщил Aydınlık со ссылкой на главу отдела экономической политики турецкой партии «Родина» Хакана Топкурулу.

На юге Турции провели митинг против прекращения использования карт «Мир»

Политик заявил, что Анкара не может пойти на поводу у антироссийских угроз США. Санкции против России — это санкции против Турции, подчеркнул Топкурулу.

Экономист призвал к поддержке турецких банков в интересах индустрии туризма, рабочих и торговцев.

Ранее стало известно, что в Турции появится альтернативная системе «Мир» «билетная карта» для туристов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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