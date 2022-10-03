Турецкий экономист призвал власти страны не поддаваться санкционным угрозам США
Турция не может оставить банковскую систему страны «перед лицом США» после отказа от платежной системы «Мир». Об этом 3 октября сообщил Aydınlık со ссылкой на главу отдела экономической политики турецкой партии «Родина» Хакана Топкурулу.
Политик заявил, что Анкара не может пойти на поводу у антироссийских угроз США. Санкции против России — это санкции против Турции, подчеркнул Топкурулу.
Экономист призвал к поддержке турецких банков в интересах индустрии туризма, рабочих и торговцев.
Ранее стало известно, что в Турции появится альтернативная системе «Мир» «билетная карта» для туристов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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