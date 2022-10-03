Турецкий экономист призвал власти страны не поддаваться санкционным угрозам США

Политик заявил, что Анкара не может пойти на поводу у антироссийских угроз США. Санкции против России — это санкции против Турции, подчеркнул Топкурулу.

Экономист призвал к поддержке турецких банков в интересах индустрии туризма, рабочих и торговцев.

Ранее стало известно, что в Турции появится альтернативная системе «Мир» «билетная карта» для туристов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

