Более 500 тысяч россиян поставили подписи в поддержку президента Путина
Россияне собрали более 500 тыс. подписей в поддержку самовыдвижения действующего российского лидера Владимира Путина кандидатом на президентских выборах 2024 года. Об этом сообщила пресс-секретарь избирательного штаба российского лидера Александра Суворова 30 декабря, в субботу.
«По последним данным региональных штабов, по всей стране собрано более 500 тыс. в поддержу кандидата в президенты РФ Владимира Путина», — цитируют ее «Известия».
По словам Суворовой, юристы избирательного штаба начали проверку подписей и всех необходимых документов.
Первую партию в штаб доставили в субботу из Московской области. Затем, начиная с 5 января, будут привозить документы из других регионов России, отмечает RT.
Ранее Центризбирком разрешил лидеру «Российского общенародного союза» Сергею Бабурину начать сбор подписей для выдвижения на выборах президента России в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru