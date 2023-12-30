Более 500 тысяч россиян поставили подписи в поддержку президента Путина

«По последним данным региональных штабов, по всей стране собрано более 500 тыс. в поддержу кандидата в президенты РФ Владимира Путина», — цитируют ее «Известия».

По словам Суворовой, юристы избирательного штаба начали проверку подписей и всех необходимых документов.



Первую партию в штаб доставили в субботу из Московской области. Затем, начиная с 5 января, будут привозить документы из других регионов России, отмечает RT.

Ранее Центризбирком разрешил лидеру «Российского общенародного союза» Сергею Бабурину начать сбор подписей для выдвижения на выборах президента России в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.



