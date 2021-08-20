ЦИК Украины счел невозможным провести выборы в Донбассе
Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что организовать местные выборы на подконтрольных Киеву территориях Донбасса 31 октября 2021 года не получится из-за ситуации с безопасностью. Об этом сообщает сайт украинского Центризбиркома.
Центральная избирательная комиссия Украины во вторник 17 августа попросила руководство Донецкой и Луганской областей оценить, насколько реально проведение выборов на подконтрольных действующей украинской администрации территории Донбасса. "Донецкая и Луганская областные госадминистрации... установили невозможность обеспечить надлежащую безопасность граждан и избежать террористической угрозы во время организации и проведения первых местных выборов", - отмечается в сообщении.
В список лишенных возможности проголосовать попали 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и восемь общин Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.
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