Эксперт: Меркель «развела» Украину в вопросе «Северного потока-2»

Канцлер Германии Ангела Меркель обеспечила интересы ФРГ в вопросе поддержки проекта «Северный поток-2» и при этом «развела» Украину. Об этом заявил экономист Юрий Атаманюк в эфире телеканала «Наш».

Эксперт считает, что канцлер забрала «у дурных украинцев» для Германии весь транзит газа, на котором Киев зарабатывал «пять миллиардов ежегодно».

Теперь энергетическая безопасность Европы будет зависеть от Германии как основного газового хаба, отмечает «Свободная пресса». Также Берлин обеспечил свои предприятия энергией и гарантировал рост промышленности, пишет РИА ФАН. При этом Украине остается ряд траншей под высокие проценты, отток рабочей силы и рухнувшая промышленность.

Атаманюк подчеркнул, что Меркель является патриотом исключительно немецкого народа.

«При этом она, как сильный дипломат, считается миротворцем для Украины и другом украинского народа. То есть развели <…> по классике вот полностью», — считает экономист.

