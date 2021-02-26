ЦИК РФ: выборы в сентябре скорее всего пройдут в течение трех дней
Центризбирком России примет решение о трехдневном голосовании на выборах в Госдуму после их назначения президентом РФ в июне, передает ТАСС слова главы ЦИК Эллы Памфиловой.
Ранее в начале февраля Памфилова говорила, что сентябрьские выборы в Госдуму с высокой степенью вероятности пройдут за три дня.
В понедельник лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» заявил, что выборы в Госдуму в 2021 году могут пройти досрочно.
Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. В эфире НСН он предположил, что лидер ЛДПР таким способом ищет способы сохранить внимание избирателей.
Того же мнения придерживается политолог, экс-советник администрации президента России Олег Матвейчев, который заявил в эфире НСН, что перенести выборы в Госдуму на весну невозможно.
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