ЦИК РФ: выборы в сентябре скорее всего пройдут в течение трех дней

Центризбирком России примет решение о трехдневном голосовании на выборах в Госдуму после их назначения президентом РФ в июне, передает ТАСС слова главы ЦИК Эллы Памфиловой.

Ранее в начале февраля Памфилова говорила, что сентябрьские выборы в Госдуму с высокой степенью вероятности пройдут за три дня.

В понедельник лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» заявил, что выборы в Госдуму в 2021 году могут пройти досрочно.

Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. В эфире НСН он предположил, что лидер ЛДПР таким способом ищет способы сохранить внимание избирателей.

Того же мнения придерживается политолог, экс-советник администрации президента России Олег Матвейчев, который заявил в эфире НСН, что перенести выборы в Госдуму на весну невозможно.

