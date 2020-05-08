ЦИК Белоруссии предложил провести выборы президента в августе
Центризбирком Белоруссии предлагает провести выборы президента республики 9 августа. Как сообщает агентство БеЛТА, с таким заявлением выступила глава ЦИК Лидия Ермошина.
Напомним, ранее белорусский лидер Александр Лукашенко во время онлайн-переговоров с молдавским коллегой Игорем Додоном подчеркнул, что президентские выборы пройдут в Белоруссии летом, а точная дата их проведения определиться в ближайшее время, пишет RT.
Между тем, 7 мая стало известно, что Сейм Польши поддержал законопроект о голосовании на президентских выборах по почте. Как пишет Интерфакс, «за» проголосовали 236 депутатов, «против» 213, при этом воздержались еще 11. Таким образом Сейм преодолел вето, которое было наложено на законопроект Сенатом в минувший вторник. Теперь документ поступит на подпись президенту Анджею Дуде.
Добавим, в обычном режиме выборы не могут пройти из-за карантинных мер в связи с пандемией COVID-19. Изначально они были запланированы на 10 мая.
Полномочия действующего главы государства Анджея Дуды истекают летом 2020 года, напоминает Газета.ру.
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