«Ничего нельзя исключать»: Спикер парламента Армении высказался о выходе страны из ОДКБ

Спикер парламента Армении Ален Симонян допустил, что республика может выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом политик заявил на брифинге.

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«Ничего нельзя исключать», — отметил Симонян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о заморозке деятельности республики во всех органах ОДКБ, напоминает RT. Кроме того, в МИД Армении сообщали, что страна воздержится от финансирования организации в текущем году.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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