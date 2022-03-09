ЦБ РФ принял решение не возобновлять торги 10 марта на фондовом рынке

Центральный банк России принял решение не возобновлять торги 10 марта на Московской бирже в секции фондового рынка. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Исключение сделано для режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях.

Ранее финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что руководство Центробанка находится в состоянии аффекта из-за введения санкций против России, но в стране необходимо открывать торги, иначе российская экономика пройдет точку невозврата.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Банк
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры