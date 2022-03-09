ЦБ РФ принял решение не возобновлять торги 10 марта на фондовом рынке
Центральный банк России принял решение не возобновлять торги 10 марта на Московской бирже в секции фондового рынка. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Исключение сделано для режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях.
Ранее финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что руководство Центробанка находится в состоянии аффекта из-за введения санкций против России, но в стране необходимо открывать торги, иначе российская экономика пройдет точку невозврата.
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