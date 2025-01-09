Апельсиновый сок и унитазы: Канада может ввести пошлины на некоторые товары из США

Налоги могут ввести и на апельсиновый сок. Список не окончательный и подлежит доработке — в него могут также попасть стеклянные изделия, цветы и пластмассовая продукция из США.

По данным СМИ, решение будет принято, если избранный президента США Дональд Трамп установит тарифы на канадские товары.

В декабре Трамп пригрозил Евросоюзу пошлинами, если страны Европы не нарастят закупки нефти и газа у США, напоминает RT.

