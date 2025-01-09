Апельсиновый сок и унитазы: Канада может ввести пошлины на некоторые товары из США
Канада изучает вопрос обложения пошлинами американских стальных и керамических изделий, в том числе унитазов и раковин, пишет Globe and Mail, ссылаясь на анонимный источник в правительстве.
Налоги могут ввести и на апельсиновый сок. Список не окончательный и подлежит доработке — в него могут также попасть стеклянные изделия, цветы и пластмассовая продукция из США.
По данным СМИ, решение будет принято, если избранный президента США Дональд Трамп установит тарифы на канадские товары.
В декабре Трамп пригрозил Евросоюзу пошлинами, если страны Европы не нарастят закупки нефти и газа у США, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru