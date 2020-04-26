Трубоукладчик «Академик Черский» вновь изменил курс

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак называл возможным достройщиком газопровода «Северный поток — 2», вновь изменило курс. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на данные порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Vesselfinder, теперь пунктом его назначения является Находка.

Добавим, судно находится в пути уже 76 дней. При этом трубоукладчик постоянно меняет пункт назначения.

Капитан дальнего плавания Михаил Омельченко в эфире НСН признался, что маршрут «Академика Черского» для него, как и для многих, — загадка.

«Это секрет для всех, почему он пошёл вокруг Африки. Он вполне мог пройти по Суэцкому каналу. Может быть, было что-то не то по габаритам», - предположил он.

Что касается дальнейших перемещений, то порт назначения (Порт-Саид) экипаж судна мог указать самостоятельно, объяснил Омельченко. Однако попытки скрыть истинный маршрут, по его словам, бессмысленны.

Загадочный маршрут трубоукладчика «Академик Черский» удивил моряков

Напомним, министр энергетики РФ Александр Новак называл возможным достройщиком «Северного потока — 2» судно «Академик Черский». По прогнозам Минэнерго, запуск газопровода можно ожидать до конца 2020 года, он . построен на 93%. Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ГазопроводСудноСеверный Поток-2
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