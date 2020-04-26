Трубоукладчик «Академик Черский» вновь изменил курс
Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак называл возможным достройщиком газопровода «Северный поток — 2», вновь изменило курс. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на данные порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Vesselfinder, теперь пунктом его назначения является Находка.
Добавим, судно находится в пути уже 76 дней. При этом трубоукладчик постоянно меняет пункт назначения.
Капитан дальнего плавания Михаил Омельченко в эфире НСН признался, что маршрут «Академика Черского» для него, как и для многих, — загадка.
«Это секрет для всех, почему он пошёл вокруг Африки. Он вполне мог пройти по Суэцкому каналу. Может быть, было что-то не то по габаритам», - предположил он.
Что касается дальнейших перемещений, то порт назначения (Порт-Саид) экипаж судна мог указать самостоятельно, объяснил Омельченко. Однако попытки скрыть истинный маршрут, по его словам, бессмысленны.
Напомним, министр энергетики РФ Александр Новак называл возможным достройщиком «Северного потока — 2» судно «Академик Черский». По прогнозам Минэнерго, запуск газопровода можно ожидать до конца 2020 года, он . построен на 93%. Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
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