Трубоукладчик «Академик Черский» вновь изменил курс

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак называл возможным достройщиком газопровода «Северный поток — 2», вновь изменило курс. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на данные порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Vesselfinder, теперь пунктом его назначения является Находка.

Добавим, судно находится в пути уже 76 дней. При этом трубоукладчик постоянно меняет пункт назначения.

Капитан дальнего плавания Михаил Омельченко в эфире НСН признался, что маршрут «Академика Черского» для него, как и для многих, — загадка.

«Это секрет для всех, почему он пошёл вокруг Африки. Он вполне мог пройти по Суэцкому каналу. Может быть, было что-то не то по габаритам», - предположил он.

Что касается дальнейших перемещений, то порт назначения (Порт-Саид) экипаж судна мог указать самостоятельно, объяснил Омельченко. Однако попытки скрыть истинный маршрут, по его словам, бессмысленны.