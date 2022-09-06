Лавров оценил избрание Трасс на пост премьер-министра Великобритании

По его словам, при этом не наблюдается стремления политика «каким-либо образом учитывать позиции других» и «идти на какие-то компромиссы».

«Не думаю, что это будет помогать сохранять или укреплять позиции Великобритании на международной арене, которые явно пошатнулись после выхода из Евросоюза», - подчеркнул российский министр.

Ранее стало известно, что по результатам выборов новым премьер-министром Великобритании стала бывший министр иностранных дел Лиз Трасс, сообщает RT.