Лавров оценил избрание Трасс на пост премьер-министра Великобритании

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс есть принципы, прежде всего касающиеся «непримиримости отстаивания интересов» Лондона, сообщает РИА Новости.

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По его словам, при этом не наблюдается стремления политика «каким-либо образом учитывать позиции других» и «идти на какие-то компромиссы».

«Не думаю, что это будет помогать сохранять или укреплять позиции Великобритании на международной арене, которые явно пошатнулись после выхода из Евросоюза», - подчеркнул российский министр.

Ранее стало известно, что по результатам выборов новым премьер-министром Великобритании стала бывший министр иностранных дел Лиз Трасс, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:Премьер-министрСергей ЛавровВеликобританияЛиз Трасс
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