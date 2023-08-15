Трампу предъявили обвинения по делу о попытке вмешательства в выборы

Большое жюри в штате Джорджия предъявило бывшему президенту США Дональду Трампу еще одно обвинение, касающееся предполагаемых попыток повлиять на итоги выборов 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обвинительное заключение.

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Поводом для обвинения стал телефонный звонок Трампа в январе 2021 года, во время которого политик предлагал госсекретарю Джорджии помочь «найти 11 780 голосов», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Всего заключение содержит 13 пунктов. Экс-главу государства обвинили в том числе в нарушении закона о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательстве к нарушению присяги госслужащим, заговоре с целью подлога, подаче ложных документов.

Ответчиками по делу выступают 19 лиц, включая Трампа, его экс-адвоката Руди Джулиани и бывшего помощника Марка Медоуза. Фигуранты должны предстать перед судом не позже 25 августа.

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