Трампу предъявили обвинения по делу о попытке вмешательства в выборы
Большое жюри в штате Джорджия предъявило бывшему президенту США Дональду Трампу еще одно обвинение, касающееся предполагаемых попыток повлиять на итоги выборов 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обвинительное заключение.
Поводом для обвинения стал телефонный звонок Трампа в январе 2021 года, во время которого политик предлагал госсекретарю Джорджии помочь «найти 11 780 голосов», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Всего заключение содержит 13 пунктов. Экс-главу государства обвинили в том числе в нарушении закона о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательстве к нарушению присяги госслужащим, заговоре с целью подлога, подаче ложных документов.
Ответчиками по делу выступают 19 лиц, включая Трампа, его экс-адвоката Руди Джулиани и бывшего помощника Марка Медоуза. Фигуранты должны предстать перед судом не позже 25 августа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru