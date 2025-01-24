Трамп заявил о нежелании вводить пошлины в отношении Китая

Президент США подчеркнул, что тарифы наделяют Вашингтон весьма значительной властью над Китаем, где не хотят, чтобы Штаты использовали такую возможность. «И я бы предпочел не прибегать к ней. Но это огромная власть», — подчеркнул Трамп.

Подобные заявления Трампа рынки, по данным агентства, восприняли как позитивный знак. Однако, по мнению экспертов, Трамп все же воспользуется возможностью угрожать Китаю тарифами, а это значит, что и для Пекина, и для мира в целом на карту поставлено очень многое.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон будет сотрудничать с Пекином в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

