Трамп заявил о нежелании вводить пошлины в отношении Китая
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не хотел бы вводить против Китая пошлины. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Президент США подчеркнул, что тарифы наделяют Вашингтон весьма значительной властью над Китаем, где не хотят, чтобы Штаты использовали такую возможность. «И я бы предпочел не прибегать к ней. Но это огромная власть», — подчеркнул Трамп.
Подобные заявления Трампа рынки, по данным агентства, восприняли как позитивный знак. Однако, по мнению экспертов, Трамп все же воспользуется возможностью угрожать Китаю тарифами, а это значит, что и для Пекина, и для мира в целом на карту поставлено очень многое.
Ранее Трамп заявил, что Вашингтон будет сотрудничать с Пекином в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru