Трамп заявил о намерении заключить с Россией и Китаем ядерную сделку

Соединенные Штаты Америки совместно с Россией и Китаем должны заключить соглашение, ограничивающее разработки ядерного вооружения. Такое заявление сделал президент Америки Дональд Трамп в интервью Fox News, передает «Интерфакс».

Политический лидер сообщил, что планирует собрать глав государств и совместными усилиями разработать ядерное соглашение с целью «не продолжать это безумие», сообщает «Свободная пресса». Трамп помимо этого заявил, что и Россия, и Китай также хотели бы заключить эту сделку.

Американский лидер выразил мнение, что прежний ядерный договор с Россией был расторгнут, поскольку страна «делала то, что не должна была». Он высоко оценил ядерный арсенал США, при этом сказав, что создание ядерного оружия — это не то, что ему хочется, поясняет Life.ru.

Ранее США и Австралия заявили о необходимости перейти к «новой эре» в области контроля над вооружениями. Для этого они предлагают включить в соответствующие соглашения больше стран и систем вооружений. Заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в интервью НСН отметил, что Россия всегда готова к переговорам, однако усомнился в их эффективности. По его словам, чтобы добиться успехов в решении вопроса о контроле над вооружениями, США необходимо для начала пересмотреть свою политики и отказаться от «строительства однополярного мира».

