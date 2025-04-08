Трамп заявил, что ждет звонка от Китая по вопросу пошлин

По его словам, на эту тему он уже поговорил с исполняющим обязанности президента Южной Кореи, премьер-министром страны Хан Док Су.

«Китай тоже хочет заключить сделку, очень хочет, но не знает, как начать. Мы ждём их звонка», - написал глава Белого дома.

Ранее Трамп пригрозил Пекину дополнительными пошлинами в 50%, если китайские власти не отменят ответные меры на тарифы, сообщает RT.

