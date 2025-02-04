Трамп создал Фонд национального благосостояния США, который может купить TikTok

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании Фонда национального благосостояния, заявила пресс-секретарь американской администрации Каролин Левитт.

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По данным Reuters, Фонд может купить социальную сеть TikTok.

Ранее Трамп отсрочил блокировку TikTok на 75 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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