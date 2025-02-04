Трамп создал Фонд национального благосостояния США, который может купить TikTok
4 февраля 202505:37
Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании Фонда национального благосостояния, заявила пресс-секретарь американской администрации Каролин Левитт.
По данным Reuters, Фонд может купить социальную сеть TikTok.
Ранее Трамп отсрочил блокировку TikTok на 75 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru